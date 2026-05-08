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Jornal Diário de Suzano - 08/05/2026
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Polícia

Polícia Civil e Ministério Público de SP fazem operação contra o PCC

Onze mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos em 8 cidades

08 maio 2026 - 14h00Por Flávia Albuquerque repórter da Agência Brasil
Onze mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos em 8 cidadesOnze mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos em 8 cidades - (Foto: PCSP/Divulgação)

Com o objetivo de combater a lavagem de dinheiro vinculada ao Primeiro Comando da Capital (PCC), a Polícia Civil de São Paulo (PC-SP) em parceria com o Ministério Público deflagraram nesta sexta-feira (8) a Operação Caronte. 

Os agentes estão cumprindo 11 mandados de busca e apreensão em oito cidades paulistas: Campinas, Atibaia, Monte Mor, Sumaré, Limeira, Mogi das Cruzes, Osasco e Taquaritinga.

Segundo as investigações, empresas do ramo de transportes e uma outra de rodeio eram usadas para movimentar recursos provenientes do tráfico de drogas e de outras práticas criminosas, por meio de sócios “laranjas”, para dar aparência de legalidade aos valores obtidos ilegalmente.

Durante a investigação foram descobertas movimentações financeiras incompatíveis com as rendas declaradas pelos investigados.

 

Foram apreendidos até o momento caminhões, automóveis, valores em espécie e animais, entre eles bois e cavalos. A Justiça determinou o bloqueio de R$ 10 milhões em contas bancárias dos investigados, além da apreensão de veículos e outros bens registrados em nome dos suspeitos.

De acordo com informações da Secretaria Estadual de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) um dos alvos da operação de hoje foi preso preventivamente em investigação no ano passado, suspeito de envolvimento em um plano de uma facção criminosa para assassinar o promotor de Justiça.

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