Homem é preso e adolescente apreendida suspeitos de furto de celular em Mogi

Um homem foi preso e uma adolescente apreendida, nesta sexta-feira (24), suspeitos de furtar um celular, na região central de Mogi das Cruzes. Segundo a polícia, os agentes foram informados pelo monitoramento que uma moto, usada no crime, havia acabado de transitar pelo cruzamento da Avenida Lourenço de Souza Franco com a Avenida Francisco Ferreira Lopes, no sentido centro.

Os agentes avistaram a motocicleta com dois ocupantes, cujas características eram parecidas com as informadas no momento do crime. Durante a abordagem, foi localizado um celular Iphone, produto do furto, dentro da bolsa da menor. Ao serem questionados, ambos confessaram o furto.

Os envolvidos foram conduzidos à Central de Flagrantes, onde compareceram a vítima e a genitora da menor. A ocorrência foi registrada como furto qualificado e corrupção de menores. A adolescente foi entregue à sua genitora e liberada. O indivíduo permaneceu preso à disposição da Justiça e o celular foi devolvido à vítima.