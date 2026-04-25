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Jornal Diário de Suzano - 25/04/2026
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Polícia

Homem é preso e adolescente apreendida suspeitos de furto de celular em Mogi

Ao serem questionados, ambos confessaram o crime

25 abril 2026 - 17h05Por Yasmin Torres - da Reportagem Localb
Os envolvidos foram conduzidos à Central de Flagrantes, onde compareceram a vítima e a genitora da menorOs envolvidos foram conduzidos à Central de Flagrantes, onde compareceram a vítima e a genitora da menor - (Foto: Divulgação)

Um homem foi preso e uma adolescente apreendida, nesta sexta-feira (24), suspeitos de furtar um celular, na região central de Mogi das Cruzes. Segundo a polícia, os agentes foram informados pelo monitoramento que uma moto, usada no crime, havia acabado de transitar  pelo cruzamento da Avenida Lourenço de Souza Franco com a Avenida Francisco Ferreira Lopes, no sentido centro.

Os agentes avistaram a motocicleta com dois ocupantes, cujas características eram parecidas com as informadas no momento do crime. Durante a abordagem, foi localizado um celular Iphone, produto do furto, dentro da bolsa da menor. Ao serem questionados, ambos confessaram o furto.

Os envolvidos foram conduzidos à Central de Flagrantes, onde compareceram a vítima e a genitora da menor. A ocorrência foi registrada como furto qualificado e corrupção de menores. A adolescente foi entregue à sua genitora e liberada. O indivíduo permaneceu preso à disposição da Justiça e o celular foi devolvido à vítima.

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