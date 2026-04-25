Homem é preso e mais de 3 quilos de drogas são apreendidos em Mogi

Um homem foi preso, na noite desta sexta-feira (24), e mais de 3 quilos de drogas foram apreendidos na Rua Profeta Jonas, Vila Pomar, em Mogi das Cruzes. Ação foi realizada pela Força Tática do 17º Batalhão de Polícia Militar.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe realizava averiguação no local quando avistou um indivíduo em atitude suspeita com uma bolsa preta. Ao perceber a aproximação da viatura, ele foi alertado por olheiros e tentou mudar de direção para evitar os policiais, mas acabou sendo interceptado.

Durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado com o suspeito, sendo localizado apenas um molho de chaves e cerca de R$ 500 em dinheiro. Questionado, ele confessou que atuava na coleta de valores provenientes do tráfico de drogas e informou que as chaves eram de um apartamento utilizado para armazenar entorpecentes.

Com a indicação do imóvel, os policiais realizaram buscas no local, onde encontraram grande quantidade de drogas e dinheiro. Ainda durante a ocorrência, no estacionamento do condomínio, uma denúncia anônima levou os agentes a vistoriarem um veículo GM Astra, onde foi localizada uma mochila contendo mais entorpecentes. O responsável pelo automóvel não foi identificado.

Ao todo, foram apreendidos aproximadamente 3,045 kg de drogas, entre maconha, cocaína, crack e substâncias sintéticas, além de R$ 2.973 em dinheiro, anotações relacionadas à contabilidade do tráfico e diversos materiais utilizados no armazenamento dos entorpecentes.

O homem foi conduzido à Central de Flagrantes, onde permaneceu à disposição da Justiça.