GCM de Itaquá desarticula duas casas-bomba e apreende mais de 4 mil entorpecentes

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Itaquaquecetuba realizou, nesta semana, uma série de ações contra o tráfico de drogas que resultaram na desarticulação de duas casas-bomba, locais utilizados para armazenamento e distribuição de entorpecentes, e apreensões pela cidade. Ao todo, foram retiradas de circulação 4.008 porções de drogas, o equivalente a 4,5 quilos.

No Jardim Amaral, uma casa-bomba foi desarticulada. No local, foram apreendidas 1.686 porções de entorpecentes, sendo 980 de cocaína, 342 de crack, 200 de haxixe, 100 de drogas sintéticas (k) e 64 de maconha, além de anotações da contabilidade do tráfico. “Aqui combatemos forte o tráfico para evitar a governança criminal sobre os territórios. Nosso objetivo é enfraquecer essas estruturas e garantir mais segurança para a população”, destacou o secretário de Segurança, Anderson Caldeira.

Já na Vila Monte Belo, em uma viela, equipes localizaram mais 124 porções, entre maconha e cocaína. Outra casa-bomba foi identificada no Jardim Nossa Senhora D’Ajuda. No imóvel, os agentes apreenderam 2 mil entorpecentes, incluindo 840 porções de crack, 400 de cocaína, 260 de drogas k, 250 de haxixe, 200 de skank e 50 de maconha. Também foram encontrados registros da contabilidade do tráfico e uma nota falsa de R$ 100.

Outras ocorrências de apreensão foram registradas na Vila Monte Belo (77 porções), Jardim Josely (41 porções) e Morro Branco (80 porções), entre cocaína, maconha e crack. As ações fazem parte do trabalho contínuo de enfrentamento à criminalidade, com foco na desarticulação de estruturas utilizadas por organizações criminosas e na redução da atuação do tráfico nos bairros.

“Estamos intensificando as ações em todas as regiões da cidade com estratégia e presença constante. Esse resultado mostra que Itaquá não tem espaço para o crime”, afirmou o prefeito Eduardo Boigues. A GCM orienta que a população colabore por meio de denúncias anônimas, fundamentais para o avanço das ações de segurança no município, pelos telefones 153, (11) 4753-1108/1421/1274 e 4642-4659.