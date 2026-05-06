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Jornal Diário de Suzano - 06/05/2026
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Polícia

Mulher é encontrada morta em Mogi

Segundo irmã da vítima, a mulher estava discutindo com o companheiro ao longo do dia

06 maio 2026 - 12h45Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
O caso foi registrado como morte suspeita no 4º Distrito Policial de Mogi das Cruzes, que realiza diligências para esclarecer os fatos.O caso foi registrado como morte suspeita no 4º Distrito Policial de Mogi das Cruzes, que realiza diligências para esclarecer os fatos. - (Foto: Arquivo/DS)

Uma mulher foi encontrada morta na noite deste domingo (3), na Avenida Yugoslávia, em Mogi das Cruzes. Segundo o boletim de ocorrência, a irmã da vítima compareceu à delegacia e relatou que encontrou o corpo já sem vida no interior da residência.

Ainda de acordo com ela, a vítima estava discutindo com o companheiro ao longo do dia. O homem, de 28 anos, deixou o imóvel antes da chegada da polícia e não foi localizado até o momento. A perícia foi acionada e o caso foi registrado como morte suspeita no 4º Distrito Policial de Mogi das Cruzes, que realiza diligências para esclarecer os fatos.

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