Mulher é encontrada morta em Mogi

Uma mulher foi encontrada morta na noite deste domingo (3), na Avenida Yugoslávia, em Mogi das Cruzes. Segundo o boletim de ocorrência, a irmã da vítima compareceu à delegacia e relatou que encontrou o corpo já sem vida no interior da residência.

Ainda de acordo com ela, a vítima estava discutindo com o companheiro ao longo do dia. O homem, de 28 anos, deixou o imóvel antes da chegada da polícia e não foi localizado até o momento. A perícia foi acionada e o caso foi registrado como morte suspeita no 4º Distrito Policial de Mogi das Cruzes, que realiza diligências para esclarecer os fatos.