Polícia

GCM de Mogi captura procurado pela Justiça em Cezar de Souza

Equipe localizou suspeito em Cezar de Souza após uma denúncia de briga e disparo de arma de fogo

02 dezembro 2025 - 13h48Por De Mogi
- (Foto: Divulgação/PMMC)

A Guarda Civil Municipal de Mogi das Cruzes capturou no domingo (28/11) um homem que era procurado pela Justiça pelo crime de ameaça. 

A equipe foi até a rua Catarina Carrera Marcatto, no distrito de Cezar de Souza, após o Centro de Operações Integradas (COI) da Prefeitura receber uma denúncia de briga e disparo de arma de fogo.

Ao chegarem ao local, os guardas perceberam a fuga de um grupo que se assustou com a chegada da viatura. A equipe iniciou uma perseguição e conseguiu alcançar três deles. Em consulta ao sistema do COI, ficou constatado que um dos suspeitos era procurado pela Justiça pelo crime de ameaça (artigo 147 do Código Penal).

O homem foi conduzido pela GCM à Central de Flagrantes, onde a autoridade policial de plantão tomou as devidas providências. A população pode fazer denúncias ou solicitar os serviços da Guarda pelo telefone 153 do COI, que funciona 24 horas por dia.

