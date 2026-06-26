GCM de Suzano detém acusado de ameaça e apreende drogas

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano realizou na última terça-feira (23/06) uma prisão por ameaça com faca e a apreensão de quase um quilo de drogas, além de apreender dinheiro proveniente da atividade criminosa.

A primeira ocorrência foi registrada às 11h10, durante patrulhamento preventivo pela malha central. Uma equipe foi acionada por um comerciante que relatou ter sido ameaçado por um homem armado com uma faca, que havia acabado de deixar seu estabelecimento. Com as características informadas, os agentes iniciaram buscas e localizaram o suspeito no interior de uma lanchonete nas proximidades.

Ao ingressarem no local, os guardas visualizaram uma faca sobre o balcão, ao alcance do indivíduo. Mesmo após diversas ordens legais para que se afastasse da arma e deixasse o estabelecimento, ele não obedeceu às determinações. No momento em que se afastou do balcão, os agentes conseguiram realizar a abordagem e retirá-lo do local, eliminando o risco imediato.

Durante a ação, o homem apresentou resistência ativa, sendo necessário o emprego progressivo da força para sua contenção, em conformidade com os princípios de legalidade, necessidade e proporcionalidade. Em razão da resistência, ele sofreu escoriações leves no rosto, recebeu atendimento médico no pronto-socorro e, posteriormente, foi encaminhado à Delegacia Central.

No período da tarde, às 13h35, outra equipe da GCM, desta vez do Canil, realizava patrulhamento preventivo pela rua do Campo, no Jardim Alterópolis, quando percebeu um homem saindo de uma barraca ao lado de um campo de futebol, local conhecido por recorrentes denúncias relacionadas ao tráfico de drogas. Após abordagem e busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado com o indivíduo, que foi orientado e liberado.

Na sequência, os agentes realizaram uma varredura nas imediações com o apoio do cão farejador Taurus. Em uma pequena área de mata próxima ao campo, o animal localizou uma sacola contendo drogas e dinheiro em espécie. O material foi apresentado no 2º Distrito Policial da cidade.

Na apreensão foram recolhidas 57 porções de cocaína, totalizando 44 gramas; 54 de maconha, com peso de 204 gramas; 57 de crack, somando 51 gramas; além de R$ 23 em dinheiro.

Ainda na terça-feira, outra equipe da corporação realizava patrulhamento pela Viela 5, no Jardim Planalto, quando avistou um indivíduo que fugiu ao perceber a aproximação da viatura. Embora não tenha sido possível realizar a abordagem, os guardas efetuaram buscas pelo local e localizaram uma sacola contendo entorpecentes e dinheiro.

O material foi encaminhado à Delegacia Central e, após pesagem, foram contabilizados 59,6 gramas de cocaína, 83,6 de crack e 292,2 de maconha, além de R$ 366 em espécie, permanecendo tudo à disposição da Justiça. Somadas, as duas ocorrências de encontro de entorpecentes resultaram na apreensão de 793 gramas de drogas e R$ 389 em dinheiro.

O secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, destacou que os resultados refletem o comprometimento das equipes e a estratégia de intensificação do patrulhamento em pontos considerados sensíveis do município. “As ações demonstram a eficiência do trabalho preventivo desenvolvido pela GCM. Nossas equipes atuam diariamente para retirar drogas das ruas, coibir práticas criminosas e garantir mais tranquilidade à população. Continuaremos investindo em inteligência, capacitação e presença ostensiva para fortalecer a segurança em todos os bairros de Suzano", afirmou o secretário.