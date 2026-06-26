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Jornal Diário de Suzano - 26/06/2026
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Polícia

Homem invade escola estadual Américo Sugai; em Mogi; botão do pânico é acionado

Invasão aconteceu durante entrada dos alunos na escola, nesta sexta-feira (26)

26 junho 2026 - 17h46Por da Reportagem Local
Escola está localizado no Pindorama, em MogiEscola está localizado no Pindorama, em Mogi - (Foto: Reprodução/Street View)

Um homem invadiu a Escola Estadual Américo Sugai, no Pindorama, em Mogi das Cruzes, nesta sexta-feira (26). A Polícia Militar foi acionada.

Segundo a Unidade Regional de Ensino (URE) de Mogi das Cruzes, durante a entrada dos alunos, um homem, aparentando descontrole emocional, entrou na escola sem autorização.

O Botão do Pânico foi acionado, mas antes da chegada da viatura, um policial vizinho entrou na escola e levou o homem. A escola registrou Boletim de Ocorrência.

A URE esclarece que alguns alunos ligaram para os pais. “Apesar do susto, nenhum aluno teve contato com o homem e as aulas ocorreram normalmente. A URE lamenta o ocorrido e está disponível para esclarecimentos da comunidade escolar”, finalizou.