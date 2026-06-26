Homem invade escola estadual Américo Sugai; em Mogi; botão do pânico é acionado

Um homem invadiu a Escola Estadual Américo Sugai, no Pindorama, em Mogi das Cruzes, nesta sexta-feira (26). A Polícia Militar foi acionada.

Segundo a Unidade Regional de Ensino (URE) de Mogi das Cruzes, durante a entrada dos alunos, um homem, aparentando descontrole emocional, entrou na escola sem autorização.

O Botão do Pânico foi acionado, mas antes da chegada da viatura, um policial vizinho entrou na escola e levou o homem. A escola registrou Boletim de Ocorrência.

A URE esclarece que alguns alunos ligaram para os pais. “Apesar do susto, nenhum aluno teve contato com o homem e as aulas ocorreram normalmente. A URE lamenta o ocorrido e está disponível para esclarecimentos da comunidade escolar”, finalizou.