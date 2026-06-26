Homem é encontrado morto em Suzano

Um homem, ainda não identificado, foi encontrado morto nesta quinta-feira (25), no bairro Vila Amorim, em Suzano. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), a Polícia Civil está investigando o caso.

Policiais militares foram acionados via Copom para a ocorrência e, no local, encontraram um homem caído no chão. O Samu foi acionado e constatou a morte.

A perícia foi acionada e o caso foi registrado como morte suspeita na Delegacia de Suzano, que realiza diligências para esclarecer os fatos. O DS entrou em contato com a Prefeitura de Suzano, mas ainda não teve retorno.