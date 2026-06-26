Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
sexta 26 de junho de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 26/06/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Polícia

Homem é encontrado morto em Suzano

Caso foi registrado como morte suspeita na Delegacia de Suzano

26 junho 2026 - 14h57Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
Caso foi registrado como morte suspeita na Delegacia de SuzanoCaso foi registrado como morte suspeita na Delegacia de Suzano - (Foto: Arquivo/DS)

Um homem, ainda não identificado, foi encontrado morto nesta quinta-feira (25), no bairro Vila Amorim, em Suzano. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), a Polícia Civil está investigando o caso.

Policiais militares foram acionados via Copom para a ocorrência e, no local, encontraram um homem caído no chão. O Samu foi acionado e constatou a morte.

A perícia foi acionada e o caso foi registrado como morte suspeita na Delegacia de Suzano, que realiza diligências para esclarecer os fatos. O DS entrou em contato com a Prefeitura de Suzano, mas ainda não teve retorno.