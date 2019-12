GCM de Suzano prende homem por tráfico no Recanto São José em Suzano

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano prendeu um homem por suspeita de vender drogas no Recanto São José, em Suzano, na quinta-feira, 5. Na ação, os agentes apreenderam 150 pinos contendo crack e seis porções de maconha, além de um celular. De acordo com a corporação, o suspeito afirmou pertencer a uma facção criminosa, que age no Estado.

Uma denúncia anônima apontava que um indivíduo estaria vendendo drogas próximo à uma escola. Agentes do Canil da GCM de Suzano foram até a Rua Pabernis Balis.

As buscas ao traficante levaram os guardas até uma viela. O homem viu a chegada da viatura e correu. Na fuga, ele jogou as drogas no chão e, depois, entrou em uma área de mata.

Segundo os guardas, o homem foi alcançado e detido. O suspeito teve ferimentos leves após cair no chão e precisou ser levado à uma unidade hospitalar, para receber atendimento médico.

Apesar de ser flagrado dispensando as drogas, o homem negou estar vendendo. Disse que pertencia a uma facção criminosa. E que tinha a função de 'chefe', uma vez que dominava o narcotráfico do bairro.

Segundo a corporação, o homem foi levado à delegacia e responderá pelo crime de tráfico de drogas.