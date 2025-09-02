GCM de Suzano recupera motocicletas em ações da Patrulha Maria da Penha e da Romo

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano realizou dois importantes atendimentos na sexta-feira e no sábado da última semana (29 e 30/08) que resultaram na recuperação de motocicletas roubadas. As ocorrências foram conduzidas pela Patrulha Maria da Penha e pela Ronda Ostensiva com Motocicleta (Romo).

No primeiro caso, por volta das 14h30, a equipe da Patrulha Maria da Penha foi acionada na estrada dos Fernandes após denúncia sobre uma motocicleta Honda Pop, de cor preta, abandonada em via pública. O veículo havia sido subtraído no dia anterior e, após consulta ao sistema, foi confirmado o registro de roubo. Durante a ação, enquanto o proprietário recebia orientações sobre os procedimentos legais, um homem compareceu ao local afirmando ter adquirido o veículo por meio de negociação realizada de forma virtual, pagando R$ 5 mil.

Diante das versões contraditórias e da suspeita de receptação, a guarnição encaminhou os envolvidos e a motocicleta à Delegacia de Polícia Central.

Já no dia seguinte, às 9h15, a equipe da Romo patrulhava a região central quando identificou dois indivíduos em uma motocicleta Honda CG, preta, sem retrovisores pela rua Regina Cabalau Mendonça. Após consulta da placa, constatou-se registro de Minas Gerais, o que motivou a abordagem.

Embora nada de ilícito tenha sido encontrado inicialmente, os sinais de adulteração do veículo — no chassi, motor, placa e chaves — levaram à condução dos envolvidos ao distrito policial, onde foi confirmado que se tratava de um veículo “dublê”.

Na sequência, os agentes foram até a residência do condutor, onde localizaram outra motocicleta, uma Yamaha Ténéré 250, preta. O veículo ostentava placa regular, mas, após checagem do número do motor, verificou-se que havia sido roubado em Suzano em julho. O indivíduo permaneceu detido e responderá pelos crimes de receptação (artigo 180 do Código Penal) e adulteração de sinal identificador de veículo (artigo 311). A motocicleta foi devolvida ao proprietário.

O secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, destacou a atuação da corporação. “Essas ocorrências mostram a eficiência do trabalho preventivo e ostensivo realizado pela GCM. Além de recuperar bens, nossas equipes ajudam a combater o crime e a dar mais tranquilidade à população”, afirmou.

As duas ações reforçam o compromisso da Guarda Civil Municipal de Suzano em proteger os cidadãos, combater delitos e apoiar a justiça no município.