GCM intensifica 'Operação Noite Tranquila' e reforça combate à perturbação do sossego em Ferraz

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Ferraz de Vasconcelos intensificou as ações da Operação Noite Tranquila durante o último fim de semana, ampliando a fiscalização em diferentes regiões da cidade para combater a perturbação do sossego, a poluição sonora e fortalecer a segurança pública. A operação resultou na interdição de estabelecimentos irregulares, apreensão de um veículo com equipamento de som e na prisão de um homem procurado pela Justiça.

As equipes realizaram fiscalizações em locais alvo de denúncias relacionadas ao excesso de ruído e ao descumprimento da legislação municipal. Durante a operação, alguns estabelecimentos foram autuados e interditados após a constatação de irregularidades.

No Jardim Castelo Branco, um veículo utilizado para reprodução de som em volume excessivo foi apreendido por provocar transtornos aos moradores da região, reforçando o compromisso da administração municipal em garantir o direito ao sossego da população.

As ações ocorreram nos bairros Vila São Paulo, Jardim São Giovanni, Jardim Oseias Genuíno, Vila Pereira, Vila Romanópolis, Vila Cristina, Tanquinho e Jardim Castelo Branco, com patrulhamento preventivo, abordagens e fiscalizações direcionadas às principais demandas registradas pela população.

Além das ações de fiscalização, a operação também resultou na captura de um homem procurado pela Justiça. Durante patrulhamento, os agentes realizaram a abordagem do suspeito e, após consulta aos sistemas de segurança, identificaram um mandado de prisão em aberto com validade até 2030. O indivíduo foi conduzido à Delegacia de Polícia, onde permaneceu à disposição da Justiça.

De acordo com o comandante da Guarda Civil Municipal, Cleverson Ramos, a Operação Noite Tranquila é uma importante ferramenta para preservar a ordem pública e atender às demandas da população.

"Nosso trabalho é pautado na prevenção, na presença constante das equipes nas ruas e na pronta resposta às denúncias da população. A Operação Noite Tranquila tem apresentado resultados importantes, tanto no combate à perturbação do sossego quanto na prevenção de outras ocorrências, contribuindo para uma cidade mais segura e tranquila para todos os ferrazenses", destacou o comandante.

A Operação Noite Tranquila integra as ações permanentes da Guarda Civil Municipal para promover mais segurança, preservar a ordem pública e garantir a tranquilidade dos moradores. Com o aumento das denúncias relacionadas à perturbação do sossego, a GCM tem reforçado o efetivo empregado nas operações, ampliando o patrulhamento preventivo e intensificando as fiscalizações em todas as regiões do município.

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Urbana e Defesa Civil, reafirma o compromisso com a proteção da população e destaca que as ações continuarão sendo realizadas de forma contínua, com o objetivo de assegurar mais segurança, ordem pública e qualidade de vida aos munícipes.

A colaboração da população é fundamental para o sucesso das operações. Denúncias de perturbação do sossego, poluição sonora, atividades suspeitas e outras ocorrências podem ser feitas pelos telefones 153, (11) 4679-4334 e (11) 4677-3112. O atendimento funciona 24 horas por dia, com garantia de sigilo da identidade do denunciante.