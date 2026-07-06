Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
segunda 06 de julho de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 04/07/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Polícia

Motorista morre após colisão frontal entre carro e ônibus na Dutra

Acidente ocorreu na madrugada desta segunda-feira, em Santa Isabel; pista ficou totalmente interditada e congestionamento chegou a 5 km

06 julho 2026 - 13h55Por Danielly Miguel - da Reportagem Local
Acidente ocorreu na madrugada desta segunda-feira, em Santa Isabel; pista ficou totalmente interditada e congestionamento chegou a 5 kmAcidente ocorreu na madrugada desta segunda-feira, em Santa Isabel; pista ficou totalmente interditada e congestionamento chegou a 5 km - (Foto: Reprodução/Google Maps)

Um homem morreu na madrugada desta segunda-feira (6) após trafegar na contramão e colidir de frente com um ônibus na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), na altura do km 193, em Santa Isabel.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), policiais rodoviários foram acionados para atender a ocorrência e apuraram que o motorista do carro entrou na contramão da rodovia e atingiu o ônibus, que seguia no sentido Rio de Janeiro. O condutor do carro morreu no local.

Ainda segundo a SSP, os passageiros do ônibus e o motorista do coletivo não ficaram feridos. Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da concessionária atuaram no atendimento da ocorrência. Uma das faixas da via precisou ser interditada, causando congestionamento de aproximadamente quatro quilômetros.

A concessionária CCR Rio-SP informou que foi acionada às 2h56 para atender a ocorrência. De acordo com a empresa, o acidente resultou em uma vítima fatal e três vítimas leves.

Durante o atendimento, a pista no sentido Rio de Janeiro foi totalmente interditada. O congestionamento, que inicialmente era de um quilômetro, chegou a cinco quilômetros às 4h22. Às 5h07, a faixa da esquerda foi liberada para o tráfego. A ocorrência foi encerrada às 8h38 e, segundo a concessionária, não havia mais congestionamento no trecho.

A perícia foi acionada e o caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor na Delegacia de Santa Isabel, que prossegue com as investigações para esclarecer as circunstâncias do acidente.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Pedestre morre após ser atropelado na Rodovia Ayrton Senna
Polícia

Pedestre morre após ser atropelado na Rodovia Ayrton Senna

GCM intensifica 'Operação Noite Tranquila' e reforça combate à perturbação do sossego em Ferraz
Polícia

GCM intensifica 'Operação Noite Tranquila' e reforça combate à perturbação do sossego em Ferraz

Motorista tomba carro na Rua Barbosa em Suzano
Acidente

Motorista tomba carro na Rua Barbosa em Suzano

GCM apreende 40 quilos de drogas e 'Smart Suzano' contribui para 67 capturas de foragidos
Polícia

GCM apreende 40 quilos de drogas e 'Smart Suzano' contribui para 67 capturas de foragidos

GCM de Itaquá salva bebê de 2 meses após engasgo e garante suporte médico imediato
Polícia

GCM de Itaquá salva bebê de 2 meses após engasgo e garante suporte médico imediato

Roubos de veículos aumentam 51% no Alto Tietê
Polícia

Roubos de veículos aumentam 51% no Alto Tietê