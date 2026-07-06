Motorista morre após colisão frontal entre carro e ônibus na Dutra

Um homem morreu na madrugada desta segunda-feira (6) após trafegar na contramão e colidir de frente com um ônibus na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), na altura do km 193, em Santa Isabel.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), policiais rodoviários foram acionados para atender a ocorrência e apuraram que o motorista do carro entrou na contramão da rodovia e atingiu o ônibus, que seguia no sentido Rio de Janeiro. O condutor do carro morreu no local.

Ainda segundo a SSP, os passageiros do ônibus e o motorista do coletivo não ficaram feridos. Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da concessionária atuaram no atendimento da ocorrência. Uma das faixas da via precisou ser interditada, causando congestionamento de aproximadamente quatro quilômetros.

A concessionária CCR Rio-SP informou que foi acionada às 2h56 para atender a ocorrência. De acordo com a empresa, o acidente resultou em uma vítima fatal e três vítimas leves.

Durante o atendimento, a pista no sentido Rio de Janeiro foi totalmente interditada. O congestionamento, que inicialmente era de um quilômetro, chegou a cinco quilômetros às 4h22. Às 5h07, a faixa da esquerda foi liberada para o tráfego. A ocorrência foi encerrada às 8h38 e, segundo a concessionária, não havia mais congestionamento no trecho.

A perícia foi acionada e o caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor na Delegacia de Santa Isabel, que prossegue com as investigações para esclarecer as circunstâncias do acidente.