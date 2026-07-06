Pedestre morre após ser atropelado na Rodovia Ayrton Senna

Uma pessoa morreu após ser atropelado na madrugada de sábado (4) na Rodovia Ayrton Senna (SP-070), em Itaquaquecetuba.

De acordo com informações da concessionária Ecovias Leste Paulista, o acidente ocorreu por volta das 2h39, no km 37,5 da rodovia, no sentido interior. A vítima tentava atravessar a pista quando foi atingida por um veículo. Segundo a concessionária, o motorista não teve tempo hábil para frear ou desviar e o andarilho morreu no local.

Equipes da Ecovias Leste Paulista e da Polícia Militar Rodoviária atenderam a ocorrência. Apesar do atendimento na via, o acidente não provocou congestionamento.