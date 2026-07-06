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Jornal Diário de Suzano - 04/07/2026
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Polícia

Pedestre morre após ser atropelado na Rodovia Ayrton Senna

Acidente ocorreu na madrugada de sábado (4), em Itaquá; motorista não conseguiu frear nem desviar da vítima

06 julho 2026 - 14h43Por Danielly Miguel - da Reportagem Local
Acidente ocorreu na madrugada de sábado (4), em Itaquá; motorista não conseguiu frear nem desviar da vítimaAcidente ocorreu na madrugada de sábado (4), em Itaquá; motorista não conseguiu frear nem desviar da vítima - (Foto: Divulgação/Artesp)

Uma pessoa morreu após ser atropelado na madrugada de sábado (4) na Rodovia Ayrton Senna (SP-070), em Itaquaquecetuba.

De acordo com informações da concessionária Ecovias Leste Paulista, o acidente ocorreu por volta das 2h39, no km 37,5 da rodovia, no sentido interior. A vítima tentava atravessar a pista quando foi atingida por um veículo. Segundo a concessionária, o motorista não teve tempo hábil para frear ou desviar e o andarilho morreu no local.

Equipes da Ecovias Leste Paulista e da Polícia Militar Rodoviária atenderam a ocorrência. Apesar do atendimento na via, o acidente não provocou congestionamento.

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