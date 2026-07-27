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Jornal Diário de Suzano - 25/07/2026
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Acidente

Carro bate em muro e deixa três pessoas feridas em Mogi

Duas vítimas foram encaminhadas ao Hospital Luzia de Pinho Melo

27 julho 2026 - 09h19Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
Foi prestado o socorro e, em seguida, duas vítimas foram encaminhadas ao Hospital Luzia de Pinho MeloFoi prestado o socorro e, em seguida, duas vítimas foram encaminhadas ao Hospital Luzia de Pinho Melo - (Foto: Reprodução/Internet)

Um carro bateu em um muro e deixou três pessoas feridas, neste domingo (26), na Avenida Ricieri José Marcatto, no distrito de César de Sousa, em Mogi das Cruzes. Segundo a Prefeitura, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atendeu a ocorrência.

Foi prestado o socorro e, em seguida, duas vítimas foram encaminhadas ao Hospital Luzia de Pinho Melo. A terceira recusou atendimento.