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Jornal Diário de Suzano - 24/07/2026
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Cidades

Ginásio Municipal de Esportes Professor Roberto David passa por revitalização

Espaço localizado na região norte recebe melhorias na quadra, novas traves, redes, grades de proteção e pintura geral

24 julho 2026 - 18h18Por de Suzano
Espaço localizado na região norte recebe melhorias na quadra, novas traves, redes, grades de proteção e pintura geralEspaço localizado na região norte recebe melhorias na quadra, novas traves, redes, grades de proteção e pintura geral - (Foto: Anderson França/Secop Suzano)

A Prefeitura de Suzano concluiu nesta quinta-feira (23/07) a revitalização do Ginásio Municipal de Esportes Professor Roberto David (rua Agnaldo Cursino, 267 – Sesc), na região norte. As intervenções no local tiveram como objetivo ampliar a segurança, melhorar a estrutura e oferecer condições mais adequadas aos alunos e atletas que utilizam o equipamento.

O prefeito Pedro Ishi e o secretário municipal de Esportes e Lazer, Arnaldo Marin Junior, estiveram no local na tarde desta quinta-feira para vistoriar a conclusão das melhorias.

Entre os serviços realizados estão a recuperação e a pintura do piso da quadra, a instalação de novas traves, a substituição das redes dos gols e a troca das grades de proteção. O espaço também recebeu pintura geral, proporcionando um ambiente renovado para a realização das atividades esportivas.

O ginásio recebe regularmente aulas e treinamentos de futsal, além de atividades desenvolvidas pela Associação Desportiva Suzano (AD Suzano). O equipamento atende crianças, adolescentes e demais participantes dos projetos esportivos realizados no município.

As melhorias reforçam o compromisso da administração municipal com a manutenção de espaços públicos que oferecem lazer, esporte e entretenimento para as famílias suzanenses.

O secretário Arnaldo Marin Junior, o Nardinho, destacou que a revitalização oferece mais qualidade para os usuários. “Esse ginásio recebe diariamente alunos, atletas e profissionais que participam das nossas atividades esportivas. As melhorias realizadas garantem uma estrutura mais segura, organizada e adequada para os treinamentos, além de valorizarem um espaço muito importante para a região”, afirmou.

Por sua vez, o prefeito Pedro Ishi ressaltou que a manutenção dos equipamentos públicos faz parte do compromisso da administração municipal com o incentivo ao esporte. “Investir na recuperação dos espaços esportivos é cuidar das pessoas e ampliar as oportunidades oferecidas à população. Queremos que nossas crianças, jovens e atletas encontrem ambientes bem estruturados para praticar esporte, desenvolver seus talentos e fortalecer a convivência comunitária”, declarou.

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