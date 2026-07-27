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Jornal Diário de Suzano - 25/07/2026
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Polícia

Atendimento presencial é suspenso no cartório de Mogi após furto de computadores

Prédio foi encontrado com sinais de arrombamento, com danos no cadeado do portão principal, em três portas internas e na central de alarme

27 julho 2026 - 12h58Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
Atendimento presencial é suspenso no cartório de Mogi após furto de computadoresAtendimento presencial é suspenso no cartório de Mogi após furto de computadores - (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

O cartório eleitoral de Mogi das Cruzes, localizado na Rua Professor Flaviano de Melo, foi furtado na madrugada desta segunda-feira (27). Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), cerca de 34 computadores foram levados. O atendimento presencial foi suspenso no local.

A ocorrência foi constatada após servidores encontrarem o estabelecimento com sinais de arrombamento. Policiais militares foram acionados e verificaram que o cadeado do portão principal, três portas internas e a central de alarme haviam sido danificados. O prédio também estava sem energia elétrica e diversos ambientes apresentavam sinais de reviramento. Nenhum suspeito foi localizado no local.

De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TRE), o atendimento presencial está suspenso, mas o cartório continuará oferecendo os serviços de forma remota por meio da página de Autoatendimento Eleitoral. Para mais informações, o eleitorado também pode recorrer ao chatbot do TRE, ferramenta para atendimento ao eleitor no site institucional e no WhatsApp (11) 3130-2200.

Outra opção é ligar para a central de atendimento telefônico ao eleitor do TRE-SP pelo número 148. 

O caso foi registrado na Delegacia de Mogi das Cruzes. As investigações prosseguem para esclarecimento dos fatos e identificação da autoria do crime.