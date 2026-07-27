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Jornal Diário de Suzano - 25/07/2026
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Acidente

Homem morre após bater o carro contra uma árvore em Guararema

Segundo a SSP o motorista perdeu o controle do veículo, colidiu, foi socorrido no local, mas não resistiu aos ferimentos

27 julho 2026 - 11h37Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Guararema como morte suspeitaO caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Guararema como morte suspeita - (Foto: Arquivo/DS)

Um homem de 41 anos morreu após um acidente de trânsito na manhã deste domingo (26), no bairro Nogueira, em Guararema. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o boletim de ocorrência informa que o motorista teria perdido o controle do veículo e colidiu contra uma árvore.

A Polícia Militar e equipes do Corpo de Bombeiros e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) compareceram ao local e prestaram socorro ao homem, que não resistiu aos ferimentos. Foi requisitada perícia criminalística exame necroscópico e toxicológico para a vítima.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Guararema como morte suspeita. As investigações prosseguem para esclarecimento dos fatos.