GCM prende homem por tráfico e localiza 'casa bomba' com 2,6 mil porções de drogas

Em menos de 24 horas após o início da “Operação Impacto Grande Envergadura – Alto Tietê”, equipes da Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano registraram duas importantes ocorrências de combate ao tráfico de drogas. As ações resultaram na prisão de um homem por tráfico no Jardim Alterópolis, na região norte, e na localização de uma “casa bomba” no Jardim Colorado, onde foram apreendidas 2.088 porções de entorpecentes.

A operação foi lançada na última quarta-feira (27/05), no Parque Municipal Max Feffer, reunindo 378 agentes de segurança pública. A mobilização contou com a participação de dez grupamentos da Polícia Militar do Alto Tietê e de quatro da GCM de Suzano, em uma atuação integrada voltada ao reforço da segurança e ao enfrentamento à criminalidade na região.

A primeira ocorrência foi registrada por volta das 14 horas, no Jardim Alterópolis, nas proximidades da Escola Estadual Professora Yolanda Bassi. Durante patrulhamento preventivo, um homem foi abordado e preso em flagrante por tráfico de drogas. Com ele, foram apreendidas 513 porções de entorpecentes, sendo 166 de cocaína, 251 de crack, 50 de K-9 e 46 de maconha.

A segunda ação ocorreu no Jardim Colorado e resultou no fechamento de uma casa utilizada para armazenamento e distribuição de drogas. Durante patrulhamento pela rua Germano Fiamini, os agentes identificaram um homem em atitude suspeita. Ao perceber a aproximação da equipe, ele fugiu para o interior de um imóvel e conseguiu escapar.

Na averiguação do local, os guardas encontraram 2.088 porções de drogas: 354 de maconha, 584 de crack e 1.133 de cocaína, além de 17 frascos de lança-perfume. Todo o material foi apreendido e encaminhado para a autoridade policial.

A “Operação Impacto Grande Envergadura – Alto Tietê” integra as ações alusivas aos 20 anos do Comando de Policiamento de Área Metropolitana 12 (CPA/M-12), responsável pela coordenação 32º Batalhão da Polícia Militar/Metropolitano (32º BPM/M), que atende Suzano, além do 17º e do 35º.

O secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, destacou a atuação da GCM e a importância do trabalho integrado entre as forças de segurança. “A resposta rápida das equipes demonstra o preparo e o comprometimento da nossa Guarda Civil Municipal no enfrentamento à criminalidade. A integração com a Polícia Militar fortalece ainda mais as ações de patrulhamento e amplia a capacidade de resposta em benefício da população”, afirmou.

O prefeito Pedro Ishi também ressaltou a importância da operação e o resultado obtido nas primeiras horas de atuação. “Suzano segue avançando com investimentos e ações concretas na área da segurança pública. O trabalho integrado entre as forças de segurança tem produzido resultados importantes e reforça nosso compromisso com a proteção da população e a manutenção da ordem em toda a cidade”, declarou.