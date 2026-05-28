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Jornal Diário de Suzano - 28/05/2026
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Polícia

Polícia de SP apreende 2 mil camisas e 85 mil figurinhas da Copa falsificadas

Ação do Deic no Centro da capital combate a pirataria e se concentra nas regiões do Canindé e República

28 maio 2026 - 13h38Por Agência SP
Policiais apreenderam cerca de 2 mil camisas de seleções falsificadas. A operação também recolheu 85 mil álbuns e figurinhas da Copa do Mundo sem procedência legal.Policiais apreenderam cerca de 2 mil camisas de seleções falsificadas. A operação também recolheu 85 mil álbuns e figurinhas da Copa do Mundo sem procedência legal. - (Foto: Divulgação/Governo de SP)

Policiais do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) realizaram nesta quinta-feira (28) uma operação para combater a pirataria de artigos esportivos. O alvo foi a venda de camisas esportivas, principalmente de seleções que participarão da Copa do Mundo de Futebol, incluindo a do Brasil.

A ação foi concentrada na Avenida Valtier, na região do Canindé, e nas ruas 24 de Maio e Dom José de Barros, na República, locais que concentram lojas de comércio popular.

Durante a fiscalização, os policiais apreenderam cerca de 2 mil camisas de seleções falsificadas. A operação também recolheu 85 mil álbuns e figurinhas da Copa do Mundo sem procedência legal. Segundo a Polícia Civil, cinco pessoas foram presas em flagrante com base na Lei Geral do Esporte. O material fiscalizado foi apreendido pelos agentes.

A operação é coordenada por policiais da 1ª Delegacia de Investigações Gerais (DIG) Antipirataria. Os envolvidos responderão por crime contra a propriedade industrial.

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