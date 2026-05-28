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Jornal Diário de Suzano - 28/05/2026
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Polícia

Júri popular de policial acusado de matar jovem baleado em Santa Isabel é adiado

TJSP informou que o julgamento será retomado no dia 12 de novembro de 2026

28 maio 2026 - 14h12Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
Júri popular de policial acusado de matar jovem baleado em Santa Isabel é adiado Júri popular de policial acusado de matar jovem baleado em Santa Isabel é adiado - (Foto: Reprodução/Internet)

O júri popular do policial Thiago Cavalcante de Melo, acusado de matar a tiros Matheus Nunes Siqueira, de 22 anos, foi cancelado nesta quinta-feira (28), em Santa Isabel. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) informou que o julgamento será retomado no dia 12 de novembro de 2026.

Segundo o TJSP, o cancelamento aconteceu devido a uma divergência importante entre MP e Defesa no início dos trabalhos, o que impediu o prosseguimento do júri. O processo continua sob segredo de justiça.
Relembre o caso

O caso aconteceu no dia 20 de abril de 2022, em Santa Isabel, quando Matheus e um amigo foram abordados por Thiago e outro policial, que estavam à paisana, enquanto estavam em um posto de combustível. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSP), um dos policiais entendeu que um dos jovens iria sacar uma arma durante a abordagem e atirou.

Matheus foi baleado na cabeça, chegou a ser socorrido, mas não resistiu.

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