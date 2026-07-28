GCM prende procurado por tráfico de entorpecentes em Jundiapeba

A Guarda Municipal de Mogi das Cruzes prendeu, na tarde desta segunda-feira (27/07), um homem procurado pela Justiça por tráfico de entorpecentes. O flagrante ocorreu na estrada Marginal da Adutora, no distrito de Jundiapeba.

A equipe do Canil da Guarda Civil Municipal realizava patrulhamento no local, para prevenção e combate ao tráfico de entorpecentes. Durante este trabalho, abordou um homem que estava em atitude suspeita.

Durante a abordagem, os documentos do suspeito foram verificados junto ao Centro de Operações Integradas (COI), que constatou que existia um mandado de prisão contra ele pelo crime de tráfico de entorpecentes. Com isso, o homem foi encaminhado à Central de Flagrantes da Polícia Civil, onde a ocorrência foi registrada e foram adotadas as providências para o encaminhamento ao sistema prisional.

O Canil da Guarda Civil Municipal é uma unidade operacional que tem como principal função apoiar operações de segurança e policiamento, com cães treinados e cuidados de forma adequada para ajudarem nas ações do setor. A corporação também conta com os grupamentos de Ronda Escolar, Patrulha Rural, Patrulha Maria da Penha, Patrulha Ambiental, Rondas Ostensivas com Motos (ROMO) e Ronda Ostensiva Municipal (ROMU).

A população também pode colaborar com o trabalho desenvolvido pela Guarda Civil Municipal de Mogi das Cruzes. A corporação pode ser acionada em casos de emergência ou receber denúncias pelo telefone 153, do Centro de Operações Integradas (COI), que atende 24 horas por dia.