GCM prende três suspeitos de tráfico e localiza mais de 700 porções de drogas

Equipes da Guarda Civil Municipal (GCM) atuaram em três ocorrências entre a última sexta, sábado e segunda-feira (24, 25 e 27/05) que resultaram na prisão de três suspeitos por tráfico e na localização de 735 porções de entorpecentes. As duas primeiras ações ocorreram na estrada Takashi Kobata, no bairro Cidade Boa Vista, já a última foi na rua Rio Grande do Norte, no Jardim Colorado. Os casos foram atendidos pela Ronda Ostensiva Municipal (Romu), pelo Grupamento de Proteção Ambiental (GPA) e pela Força Patrulha. Os suspeitos foram encaminhados ao 2° Distrito Policial do Boa Vista e à Delegacia Central de Polícia.

O primeiro crime foi descoberto quando os agentes do GPA foram acionados pelo Conselho Comunitário de Segurança (Conseg) do Boa Vista para verificar um possível caso de tráfico, pouco antes das 15 horas. Ao chegarem na via, os agentes encontraram dois indivíduos em uma casa abandonada. Durante abordagem, foi localizada com um deles a quantia de R$ 320; com o outro havia uma sacola com 91 unidades de maconha, 39 de K9 (que é uma droga similar à maconha), 49 de cocaína e 106 de crack, 14 frascos de lança-perfume e um aparelho telefônico. A dupla foi encaminhada ao DP do Boa Vista. Esse caso contou com o apoio da Ronda Ostensiva com Motocicleta (Romo) e do Canil.

No dia seguinte, a Força Patrulha foi informada por um morador sobre nova movimentação suspeita próxima a casas abandonadas, no mesmo local do caso anterior. A equipe foi verificar e percebeu dois indivíduos que tentaram fugir ao avistar os agentes, mas foram detidos na sequência. Um deles carregava uma sacola com 137 porções de maconha, 25 de cocaína, 65 de crack, 11 frascos de lança-perfume e R$ 20. O outro estaria no local para comprar os entorpecentes. Diante da situação, o rapaz flagrado com as drogas foi preso e o outro encaminhado à Delegacia Central para prestar depoimento. A ação também recebeu apoio do Canil.

Por fim, na última segunda-feira, por volta das 19h30, agentes da Romu trafegavam pelo Jardim Colorado quando notaram algumas pessoas que, ao avistarem a equipe, lançaram uma sacola e fugiram. Os agentes fizeram uma busca e obtiveram êxito ao encontrar a sacola com as substâncias, sendo 84 porções de maconha, 56 de crack e 58 de cocaína. O material foi recolhido e encaminhado à Delegacia Central de Polícia.

O secretário de Segurança Cidadã de Suzano, Afrânio Evaristo da Silva, comentou sobre os esforços da GCM no combate ao comércio de entorpecentes. “Embora o processo seja gradual, os resultados têm sido positivos e, pouco a pouco, os agentes estão conseguindo retirar essas substâncias das ruas de Suzano. Além disso, sempre que possível, estão efetuando prisões de suspeitos, o que contribui para a redução dessas atividades”, afirmou o chefe da pasta.