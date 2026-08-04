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Jornal Diário de Suzano - 01/08/2026
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Polícia

GCM realiza nova 'Operação Saturação' e apreende mais de 900 porções de drogas

Operação mobilizou dez agentes e quatro viaturas nesta terça-feira (04/08); ações nos bairros Parque Maria Helena, Jardim São José e Cidade Miguel Badra resultaram na apreensão de 2,1 quilos de entorpecentes

04 agosto 2026 - 17h47Por de Suzano
Ações nos bairros resultaram na apreensão de 2,1 quilos de entorpecentesAções nos bairros resultaram na apreensão de 2,1 quilos de entorpecentes - (Foto: Divulgação/Secop Suzano)

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano realizou, nesta terça-feira (04/08), mais uma edição da “Operação Saturação”, intensificando o patrulhamento ostensivo e preventivo em pontos estratégicos da cidade voltado para o combate ao tráfico de drogas. A mobilização teve início na sede da corporação, na Vila Figueira, e concentrou as ações nos bairros Parque Maria Helena, Jardim São José e Cidade Miguel Badra. Como resultado, foram apreendidas 928 porções de entorpecentes, totalizando 2,1 quilos de drogas, além de dinheiro e telefones celulares em duas ocorrências distintas.

A primeira ocorrência foi registrada no bairro Cidade Miguel Badra. Durante patrulhamento conjunto por uma viela, os agentes visualizaram alguns indivíduos que, ao perceberem a aproximação das viaturas, fugiram por outros becos. Em seguida, as equipes realizaram uma varredura nas imediações e localizaram, atrás de um poste, uma sacola plástica contendo diversas porções de drogas.

O material foi recolhido e apresentado no 2º Distrito Policial de Suzano, no bairro Cidade Boa Vista, onde foi contabilizado, apreendido e encaminhado para perícia. Nesta ação, foram encontradas 415 porções de entorpecentes, sendo 132 de maconha (284 gramas), 137 de cocaína (115 gramas), 94 de crack (81 gramas) e 48 de K9 (43 gramas), além de quatro frascos de lança-perfume (186 gramas).

Já por volta das 16h20, durante patrulhamento pela rua Benedito Domingos Pedroso, no Jardim São José, as equipes realizaram uma nova apreensão de drogas. Na ação, foram localizadas 513 porções de entorpecentes, sendo 162 de cocaína (168 gramas), 146 de maconha (514 gramas), 194 de crack (150 gramas) e 21 frascos de lança-perfume (618 gramas). Também foram apreendidos três aparelhos celulares e R$ 775 em dinheiro. Todo o material foi encaminhado à autoridade policial para as providências cabíveis.

Ao todo, as duas ocorrências resultaram na apreensão de 928 porções de drogas. O volume total chegou a 2,159 quilos.

A operação faz parte do planejamento permanente da Secretaria Municipal de Segurança Cidadã e tem como principal objetivo ampliar a presença da GCM em locais com maior incidência de ocorrências relacionadas ao tráfico de entorpecentes, reforçando a sensação de segurança da população e inibindo a atuação de criminosos.

Ao todo, a ação mobilizou dez agentes da GCM e quatro viaturas. Participaram equipes do Grupamento de Proteção Ambiental (GPA), do Canil, do patrulhamento operacional, da Ronda Escolar e do comando da corporação. Durante o deslocamento, as equipes realizaram saturação dos pontos previamente mapeados pela pasta e promoveram abordagens preventivas e fiscalização em áreas consideradas estratégicas.

A “Operação Saturação” integra um conjunto de iniciativas desenvolvidas pela administração municipal para fortalecer a segurança pública em Suzano. Além do patrulhamento diário realizado pela GCM, a gestão investe continuamente na modernização da corporação, na integração entre as forças de segurança e na utilização de tecnologias, como o sistema “Smart Suzano”, que auxilia no monitoramento da cidade e na identificação de pessoas procuradas pela Justiça.

O secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, destacou que a presença constante das equipes nos bairros é essencial para prevenir crimes e combater o tráfico de drogas. “A ‘Operação Saturação’ faz parte de um trabalho permanente da GCM para ocupar pontos estratégicos da cidade e dificultar a atuação do tráfico de drogas. Os resultados obtidos nesta ação, com a apreensão de uma grande quantidade de entorpecentes, demonstram a eficiência do trabalho integrado das equipes e o compromisso da administração municipal em manter ações contínuas de prevenção e enfrentamento à criminalidade”, afirmou.

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