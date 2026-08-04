Incêndio atinge fábrica de produtos químicos na Estrada do Bonsucesso em Itaquá

Um incêndio atingiu uma fábrica de solventes na Estrada do Bonsucesso, em Itaquaquecetuba, na tarde desta terça-feira (04). O fogo atingiu tanques de solventes, e há registro de explosões. Segundo informações, existem 24 tanques com 30m³ de produto altamente inflamável na empresa.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o incêndio começou por volta de 15h30 e a corporação empenhou 18 viaturas para atender o chamado, devido as grandes proporções. A empresa foi preventivamente evacuada, e não há registro de vítimas.

A Prefeitura de Itaquaquecetuba informou que a Defesa Civil foi acionada para prestar apoio no combate ao incêndio, com um caminhão de abastecimento de água, em conjunto com um caminhão-pipa da Secretaria de Serviços Urbanos. A operação também conta com apoio do Departamento de Trânsito, da Polícia Militar e da Guarda Civil Municipal (GCM).

Segundo a administração pública, há um possível vazamento de componente químico, porém as causas do incêndio ainda não foram confirmadas e serão apuradas pelos órgãos competentes.