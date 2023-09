Gerente morta durante assalto em Poá acalmou funcionários e tentou evitar mortes, diz Polícia

A gerente da agência do banco Itaú que foi invadida na manhã de quinta-feira (28) na Avenida Nove de Julho, no Centro de Poá, tentou evitar que o assalto continuasse e que pessoas morressem dentro da agência.

Os relatos de pessoas que estavam no banco no momento do ataque indicam que ela estava no andar de baixo da agência, e que ela subiu para o primeiro andar - local onde o criminoso aterrorizou as vítimas e agrediu uma delas.

De acordo com uma rede social da vítima, Aline Souza Lira, de 34 anos, trabalhava há 15 anos no banco Itaú. A reportagem do DS apurou que ela era de Mogi das Cruzes e trabalhava em Poá.

As versões das vítimas que estavam dentro da agência corroboram com a versão passada inicialmente pela Polícia Civil. O homem entrou como um cliente comum, foi até o piso superior, pegou a arma de uma vigilante da agência e iniciou o assalto. Ele chegou a agredir uma funcionária do banco, pegar R$ 33 mil e descer as escadas antes de ser morto.

Aline, a gerente, estava no piso inferior quando o assalto começou. Segundo os relatos, ela percebeu a ação do bandido, foi para o andar de cima e chegou a abraçar a funcionária que foi agredida com uma coronhada pelo criminoso. Ao mesmo tempo, ela tentou acalmar outros funcionários presentes enquanto o bandido fazia várias ameaças.

Ao dar a coronhada na funcionária, a arma que o bandido segurava disparou. A mulher disse à Polícia que acreditou que havia sido alvejada. O indivíduo, após exigir a entrega do dinheiro e escutar dos funcionários que “não tinha” (o banco havia acabado de abrir, segundo os relatos dados à Polícia Civil), passou a dizer que “um já iria morrer, então que os valores do banco fossem entregues para evitar outras mortes”.

A gerente conversou com o criminoso e disse que iria liberar a entrega dos valores, para evitar que a situação dentro da agência piorasse. A Polícia Militar chegou e iniciou uma negociação com o criminoso. Ele, então, desceu as escadas, colocando a gerente como um “escudo”, à frente dele. Os relatos indicam que, a partir daí, foram ouvidos vários tiros que vinham do piso inferior da agência.

A investigação do caso deve ser tocada pelo Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP) de Mogi das Cruzes. Uma perícia foi realizada no local e, agora, a Polícia Civil aguarda exames para saber de qual arma partiu o disparo que atingiu a gerente.

Segundo o delegado titular da Delegacia de Poá, Eliardo Jordão, o criminoso saiu do sistema carcerário em 2021 e já tem algumas passagens pela Polícia. A Polícia apreendeu um revólver calibre 38 com ele (o revólver que era da vigilante da agência). No Boletim de Ocorrência, o bandido foi identificado como David Ponciano Alves, de 27 anos.

Logo após o assalto, o banco Itaú emitiu uma nota ao DS prestando condolências.

"É com grande pesar e consternação que o Itaú Unibanco confirma o falecimento de uma colaboradora de sua agência em Poá, no estado de São Paulo, em decorrência de um assalto. O banco apoiará a família em todas as suas necessidades neste momento tão difícil e colabora com a polícia para elucidar o crime. A agência permanecerá fechada para atendimento à população", disse o Itaú.