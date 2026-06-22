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Jornal Diário de Suzano - 20/06/2026
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Polícia

Homem é preso suspeito de violência doméstica e de abuso contra menor em Itaquá

Durante o atendimento a uma ocorrência de violência doméstica, uma criança informou aos policiais ter sido vítima de abuso por parte do suspeito

22 junho 2026 - 10h15Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
Homem é preso suspeito de violência doméstica e de abuso contra menor em ItaquáHomem é preso suspeito de violência doméstica e de abuso contra menor em Itaquá - (Foto: Arquivo/DS)

Um homem foi preso, na madrugada deste sábado (20), após atendimento de uma ocorrência de violência doméstica no bairro Vila das Rosas, em Itaquaquecetuba. Durante a ação, também foi registrada uma denúncia de possível abuso sexual contra uma criança.

Segundo a Polícia Militar, a vítima relatou, no local, que foi agredida pelo companheiro com tapas no rosto e puxões de cabelo durante uma discussão. Durante o atendimento, uma criança informou aos policiais ter sido vítima de abuso por parte do suspeito. O homem negou as acusações apresentadas.

Diante da gravidade dos fatos, todas as partes foram conduzidas ao Distrito Policial Central de Itaquaquecetuba para o devido registro da ocorrência e adoção das medidas legais cabíveis. O suspeito permaneceu preso e à disposição da Justiça.

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