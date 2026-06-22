Homem é preso suspeito de violência doméstica e de abuso contra menor em Itaquá

Um homem foi preso, na madrugada deste sábado (20), após atendimento de uma ocorrência de violência doméstica no bairro Vila das Rosas, em Itaquaquecetuba. Durante a ação, também foi registrada uma denúncia de possível abuso sexual contra uma criança.

Segundo a Polícia Militar, a vítima relatou, no local, que foi agredida pelo companheiro com tapas no rosto e puxões de cabelo durante uma discussão. Durante o atendimento, uma criança informou aos policiais ter sido vítima de abuso por parte do suspeito. O homem negou as acusações apresentadas.

Diante da gravidade dos fatos, todas as partes foram conduzidas ao Distrito Policial Central de Itaquaquecetuba para o devido registro da ocorrência e adoção das medidas legais cabíveis. O suspeito permaneceu preso e à disposição da Justiça.