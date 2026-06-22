Suspeito manter ex-companheira em cárcere privado é preso em Mogi

Um homem foi preso, na noite deste domingo (21), após uma mulher conseguir fugir de cárcere privado e pedir ajuda à Polícia Militar, na Avenida das Nações, em Mogi das Cruzes. Segundo a polícia, equipes foram para atender uma ocorrência de violência doméstica, mas não conseguiram contato telefônico com a solicitante e não estavam conseguindo achar o endereço informado.

Durante as buscas, a equipe encontrou uma mulher em uma via próxima. Em visível estado de abalo emocional, ela informou ser a responsável pelo chamado e relatou que seu ex-companheiro teria invadido sua residência portando duas facas.

Ainda de acordo com o relato da vítima, o suspeito teria impedido que ela deixasse o imóvel, deixando-a presa. A mulher afirmou que conseguiu escapar após aproveitar um momento de distração do homem e, já na rua, acionou a Polícia Militar.

Diante das informações apresentadas, os policiais realizaram diligências na região e localizaram o suspeito. Ele foi detido e encaminhado, juntamente com a vítima, à Central de Flagrantes para que a autoridade policial analisasse o caso e adotasse as medidas cabíveis.