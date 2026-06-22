Polícia Militar recupera motocicleta roubada e prende suspeito em Suzano

Um homem foi preso, na madrugada deste domingo (21), ao ser pego com uma motocicleta roubada na Avenida Cynara Alves de Carvalho, em Suzano. O crime aconteceu há dois dias na cidade de Itaquaquecetuba.

Segundo a Polícia, os agentes avistaram uma moto em atitude suspeita enquanto estavam em patrulhamento no local. Ao perceber a presença da viatura, o condutor tentou fugir, dando início a um breve acompanhamento pelas vias da região.

Durante a fuga, ele perdeu o controle da motocicleta e caiu. Mesmo após a queda, tentou escapar a pé, mas foi alcançado e detido pelos policiais poucos metros adiante.

Na abordagem, nada de ilícito foi encontrado com o indivíduo. No entanto, após consulta aos sistemas policiais, foi constatado que a motocicleta possuía registro de roubo.

Questionado sobre a procedência do veículo, o suspeito apresentou versões contraditórias e, em seguida, alegou ter recebido a motocicleta de um conhecido, mas que não sabia do roubo.

A ocorrência foi apresentada no Distrito Policial Central de Suzano, onde a autoridade policial ratificou a prisão e elaborou o boletim de ocorrência. O homem permaneceu preso à disposição da Justiça e a motocicleta recuperada foi devolvida ao seu proprietário.