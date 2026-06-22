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Jornal Diário de Suzano - 20/06/2026
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Polícia

Homem é preso após furtar bebidas, micro-ondas e televisão de comércio em Mogi

Segundo a polícia, ele tentou fugir ao perceber a aproximação dos agentes

22 junho 2026 - 10h59Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
Homem é preso após furtar bebidas, micro-ondas e televisão de comércio em Mogi Homem é preso após furtar bebidas, micro-ondas e televisão de comércio em Mogi - (Foto: Divulgação)

Um homem foi preso, na madrugada desta segunda-feira (22), suspeito de furtar bebidas, um micro-ondas e uma televisão de um estabelecimento comercial em Jundiapeba, em Mogi das Cruzes. De acordo com a Polícia Militar, ele foi localizado pouco tempo depois do crime e tentou fugir ao perceber a aproximação da polícia.

Os agentes estavam em patrulhamento quando foram acionados pelo Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) para atender uma denúncia de furto a um comércio. Ao chegarem ao local, os agentes encontraram dois indivíduos e observaram que um deles dispensou uma sacola contendo os objetos furtados antes de fugir a pé.

A equipe solicitou apoio e conseguiu localizar o suspeito momentos depois. Segundo a PM, foi necessário o uso de algemas para garantir a segurança dos policiais e evitar uma nova tentativa de fuga.

Durante o atendimento da ocorrência, um morador da região disse ter tentado distrair o suspeito até a chegada da polícia. Já o proprietário do estabelecimento reconheceu os objetos recuperados como pertencentes ao comércio.

O homem foi encaminhado à Central de Flagrantes, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.

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