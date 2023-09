Grave acidente deixa dois mortos e três feridos em Itaquá

Duas pessoas morreram e outras três ficaram feridas em um grave acidente ocorrido no início da manhã desta sexta-feira (8) na interligação da Rodovia Alberto Hinoto com a Rodovia Ayrton Senna, em Itaquaquecetuba.

Segundo a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), o acidente aconteceu por volta das 4h50. De acordo com a concessionária, um caminhão trafegava na pista sentido Norte da via quando acabou atingindo as pessoas.

Ainda de acordo com as informações da Artesp, o motorista não visualizou os pedestres que estavam na faixa de rolamento, ocasionando o atropelamento das mesmas.

O acidente resultou em duas vítimas fatais. Além delas, outras duas pessoas em estado grave foram socorridas. Uma quinta pessoa que estava no grupo teve ferimentos moderados e uma sexta saiu ilesa.

Por conta do acidente, a faixa 02, o acostamento, a faixa zebrada e a alça de acesso para o Rodoane Mário Covas sentido Leste foram interditadas e, posteriormente, liberadas.

Equipes da concessionária Ecopistas e da Polícia Militar Rodoviária foram acionadas para atendimento da ocorrência. A situação foi normalizada posteriormente no trecho.

Em nota, a Prefeitura de Itaquaquecetuba informou que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado por volta das 4h50 da manhã desta sexta-feira (8) para atender a um chamado de acidente na Rodovia Ayrton Senna, no quilômetro 35.

Ao chegarem ao local, as equipes identificaram quatro vítimas de atropelamento. Duas já em óbito do sexo masculino (de 25 e 30 anos). As outras duas com politraumatismo, em estado grave e sem documentos, foram direcionadas ao Hospital Santa Marcelina.

Ainda de acordo com a Prefeitura, a administração municipal mantém, ao longo de todo o ano, projetos de conscientização voltados à prevenção de acidentes de trânsito através da Escola Municipal de Trânsito com entrega de planfetos, palestras e visitas às escolas municipais.