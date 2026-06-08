Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
segunda 08 de junho de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 06/06/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Acidente

Acidente entre dois ônibus deixa faixa da Dutra temporariamente interditada

Informações sobre as vítimas do acidente ainda estão em apuração, mas não houve feridos

08 junho 2026 - 10h32Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
Acidente aconteceu na Rodovia Presidente Dutra, em ArujáAcidente aconteceu na Rodovia Presidente Dutra, em Arujá - (Foto: Reprodução/Google Street View)

Um acidente entre dois ônibus deixou a faixa 1 da Rodovia Presidente Dutra (BR116) temporariamente interditada na manhã desta segunda-feira (8), em Arujá. Segundo a concessionária RioSP, responsável pela via, a interdição foi necessária para realizar o atendimento em segurança.

As equipes operacionais da concessionária atuam no local para garantir segurança viária, sinalização e orientação aos motoristas. No momento, o tráfego flui normalmente pelas duas faixas da pista expressa. Informações sobre as vítimas do acidente ainda estão em apuração, mas não houve feridos.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Caminhão tomba na Mogi-Bertioga e interdita todas as faixas
Acidente

Caminhão tomba na Mogi-Bertioga e interdita todas as faixas

Homem armado com duas facas é preso por violência doméstica em Suzano
Polícia

Homem armado com duas facas é preso por violência doméstica em Suzano

Polícia Militar apreende mais de R$ 3 mil durante atendimento à violência doméstica em Suzano
Polícia

Polícia Militar apreende mais de R$ 3 mil durante atendimento à violência doméstica em Suzano

Homem morre baleado em Mogi; suspeito é preso com arma furtada
Polícia

Homem morre baleado em Mogi; suspeito é preso com arma furtada

GCM prende homem em flagrante por roubo a residência e recupera bens avaliados em R$ 13,5 mil
Polícia

GCM prende homem em flagrante por roubo a residência e recupera bens avaliados em R$ 13,5 mil

Homem é preso suspeito de agredir filha menor de idade em Mogi
Polícia

Homem é preso suspeito de agredir filha menor de idade em Mogi