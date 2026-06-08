Acidente entre dois ônibus deixa faixa da Dutra temporariamente interditada

Um acidente entre dois ônibus deixou a faixa 1 da Rodovia Presidente Dutra (BR116) temporariamente interditada na manhã desta segunda-feira (8), em Arujá. Segundo a concessionária RioSP, responsável pela via, a interdição foi necessária para realizar o atendimento em segurança.

As equipes operacionais da concessionária atuam no local para garantir segurança viária, sinalização e orientação aos motoristas. No momento, o tráfego flui normalmente pelas duas faixas da pista expressa. Informações sobre as vítimas do acidente ainda estão em apuração, mas não houve feridos.