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Jornal Diário de Suzano - 06/06/2026
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Polícia

Polícia Militar apreende mais de R$ 3 mil durante atendimento à violência doméstica em Suzano

Agentes visualizaram um indivíduo saindo de uma área de mata conhecida por registros de tráfico de drogas, durante o atendimento à ocorrência

08 junho 2026 - 09h33Por da Reportagem Local
Polícia apreendeu R$ 3.379,00 em dinheiro e um aparelho celularPolícia apreendeu R$ 3.379,00 em dinheiro e um aparelho celular - (Foto: Divulgação)

A Polícia Militar apreendeu, na manhã desta sexta-feira (5), a quantia de R$ 3.379,00 em dinheiro e um aparelho celular durante atendimento à ocorrência de violência doméstica no bairro Cidade Miguel Badra, em Suzano. Os agentes se deslocaram por uma viela próxima ao local para realizar contato com uma das partes envolvidas na situação e visualizaram um indivíduo saindo de uma área de mata conhecida por registros de tráfico de drogas.

Ao notar a presença da equipe, o homem apresentou comportamento suspeito e demonstrou intenção de deixar o local rapidamente. Diante das circunstâncias, os policiais realizaram a abordagem.

Na busca pessoal, foram localizados um aparelho celular e mais de R$ 3 mil em dinheiro, distribuído em cédulas de diversos valores. Questionado sobre a origem do montante, o abordado não apresentou explicações consideradas satisfatórias pelos policiais.

O homem foi conduzido à Delegacia Central de Suzano, juntamente com o dinheiro e o aparelho celular, para apreciação dos fatos pela autoridade policial. Após a análise da ocorrência, a Polícia Civil registrou boletim de ocorrência por favorecimento real, apreendeu o numerário e o telefone celular para investigação e liberou o investigado.

O caso segue sob apuração da Polícia Civil.

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