Homem morre baleado em Mogi; suspeito é preso com arma furtada

Um homem morreu após ser baleado na tarde deste domingo (7), na rua Edu Chaves, no Jardim Aeroporto III, em Mogi das Cruzes. Segundo a Polícia Militar, o suspeito dos disparos foi identificado por moradores da região.

Durante a abordagem, os policiais constataram que o homem apresentava escoriações na cabeça. Ele relatou ter sido agredido por algumas pessoas após uma discussão ocorrida na via pública por causa do barulho de uma motocicleta, mas negou possuir arma de fogo.

Na garagem da residência do suspeito, os agentes encontraram manchas de sangue e uma munição calibre .38. Com a autorização da filha do homem, a equipe entrou no imóvel e localizou outra munição.

Já no corredor de uma área pertencente à inquilina da residência, os policiais encontraram o revólver utilizado no crime. A arma continha cinco munições deflagradas e, após consulta, foi constatado que era produto de furto.

O suspeito foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Jardim Universo para atendimento médico e, posteriormente, levado à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Mogi das Cruzes, juntamente com a arma apreendida. Durante o registro da ocorrência, ele voltou a se queixar de dores pelo corpo, sendo novamente conduzido à UPA e, em seguida, transferido para a Santa Casa de Mogi das Cruzes, onde permaneceu internado sob escolta policial.