Caminhão tomba na Mogi-Bertioga e interdita todas as faixas

Um caminhão tombou, na manhã desta segunda-feira (8), e interditou todas as faixas nos sentido sul e norte do km 86 da Rodovia Dom Paulo Rolim Loureiro (SP-98), conhecida como Mogi-Bertioga. Embora a interdição, o trânsito segue fluindo no sistema pare e siga, com o tráfego lento no sentido sul.

O acidente não deixou feridos, mas o veículo derrubou uma carga de painéis solares na via.

Segundo informações coletadas no local pela Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), o condutor do caminhão relatou que trafegava normalmente quando o veículo sofreu uma pane no sistema de freios, em consequência, perdeu o controle da direção, vindo sofrer o tombamento na via.

De acordo com a Concessionária Novo Litoral (CNL), responsável pela via, agentes da concessionária realizaram a sinalização do local e a orientação aos motoristas, com apoio da Polícia Militar Rodoviária. O tráfego está fluindo sob monitoramento das equipes.

O caminhão permanece imobilizado na rodovia e as faixas sul e norte estão temporariamente interditadas, com desvio pela área de refúgio.