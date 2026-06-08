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Jornal Diário de Suzano - 06/06/2026
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Acidente

Caminhão tomba na Mogi-Bertioga e interdita todas as faixas

Ocorrência não deixou feridos, mas o veículo derrubou uma carga de painéis solares na via

08 junho 2026 - 10h20Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
Caminhão tomba na Mogi-Bertioga e interdita todas as faixasCaminhão tomba na Mogi-Bertioga e interdita todas as faixas - (Foto: Divulgação/Artesp)

Um caminhão tombou, na manhã desta segunda-feira (8), e interditou todas as faixas nos sentido sul e norte do km 86 da Rodovia Dom Paulo Rolim Loureiro (SP-98), conhecida como Mogi-Bertioga. Embora a interdição, o trânsito segue fluindo no sistema pare e siga, com o tráfego lento no sentido sul.

O acidente não deixou feridos, mas o veículo derrubou uma carga de painéis solares na via.

Segundo informações coletadas no local pela Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), o condutor do caminhão relatou que trafegava normalmente quando o veículo sofreu uma pane no sistema de freios, em consequência, perdeu o controle da direção, vindo sofrer o tombamento na via.

De acordo com a Concessionária Novo Litoral (CNL), responsável pela via, agentes da concessionária realizaram a sinalização do local e a orientação aos motoristas, com apoio da Polícia Militar Rodoviária. O tráfego está fluindo sob monitoramento das equipes.

O caminhão permanece imobilizado na rodovia e as faixas sul e norte estão temporariamente interditadas, com desvio pela área de refúgio.

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