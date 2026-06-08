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Jornal Diário de Suzano - 06/06/2026
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Polícia

Homem armado com duas facas é preso por violência doméstica em Suzano

Policiais encontraram o indivíduo segurando uma faca em cada mão em via pública

08 junho 2026 - 09h48Por da Reportagem Local
Policiais encontraram o indivíduo segurando uma faca em cada mão em via públicaPoliciais encontraram o indivíduo segurando uma faca em cada mão em via pública - (Foto: Divulgação)

Um homem foi preso em flagrante por violência doméstica, na manhã deste domingo (7), no bairro Jardim Suzanópolis, em Suzano. Segundo a Polícia Militar, ele foi encontrado em via pública portando duas facas, após uma ocorrência ser comunicada ao Centro de Operações da Polícia Militar (Copom).

De acordo com os policiais, o suspeito apresentava comportamento alterado e segurava uma faca em cada mão no momento da abordagem. Após negociação e verbalização da equipe, ele soltou os objetos e foi contido sem que houvesse necessidade de uso de força adicional.

Durante o atendimento da ocorrência, a vítima relatou os fatos à equipe policial. O suspeito apresentava ferimentos e foi encaminhado ao Hospital de Suzano, onde recebeu atendimento médico, passou por sutura e foi liberado.

Em seguida, as partes foram conduzidas à Delegacia Central de Suzano. Após análise da ocorrência, a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante pelo crime de violência doméstica. O indiciado permaneceu à disposição da Justiça.

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