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Jornal Diário de Suzano - 25/07/2026
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Polícia

Guarda Civil Municipal de Mogi prende homem que dirigia veículo clonado

Veículo clonado foi flagrado pelos equipamentos do programa Smart Mogi na avenida Guilherme George, em Jundiapeba

27 julho 2026 - 08h36Por da Reportagem Local
Após conferência no número do chassi, Guarda Civil Municipal constatou que o veículo identificado como clonado havia sido furtado em julho de 2023 Após conferência no número do chassi, Guarda Civil Municipal constatou que o veículo identificado como clonado havia sido furtado em julho de 2023 - (Foto: Divulgação/PMMC)

Um homem foi preso pela Guarda Civil Municipal, na tarde deste domingo (26), por trafegar com um veículo clonado na avenida Guilherme George, no distrito de Jundiapeba. A placa falsa foi flagrada por um equipamento de monitoramento do programa Smart Mogi.

Após a identificação, o veículo passou a ser monitorado pelo Centro de Operações Integradas (COI) e as viaturas mais próximas foram acionadas. O motorista, que estava com a família, foi abordado na avenida Japão, na região do Oropó.

A equipe da Guarda Civil Municipal fez a conferência do número do chassi do automóvel e constatou que se tratava de um veículo furtado em 11 de julho de 2023. Com isso, o suspeito foi conduzido para a Central de Flagrantes da Polícia Civil e permaneceu à disposição da Justiça.

Prisão de procurado

Já no final da tarde deste domingo, a Guarda Civil Municipal prendeu um homem procurado pela Justiça por estelionato. O flagrante ocorreu na avenida Francisco Ferreira Lopes, na Vila Jundiaí. 

Os guardas civis municipais faziam patrulhamento na via, quando o suspeito passou, no sentido contrário da avenida, em alta velocidade e não respeitando o semáforo. A equipe fez a abordagem do homem e, após verificação junto ao COI, verificou a existência de mandado de prisão em aberto contra ele.

O acusado foi encaminhado à Central de Flagrantes da Polícia Civil, que realizou o registro da ocorrência e encaminhamento do homem para o sistema prisional.

A população também pode colaborar com o trabalho desenvolvido pela Guarda Civil Municipal de Mogi das Cruzes. A corporação pode ser acionada em casos de emergência ou receber denúncias pelo telefone 153, do Centro de Operações Integradas (COI), que atende 24 horas por dia.

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