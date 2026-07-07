Guarda Civil Municipal prende homem por descumprimento de medida protetiva em Ferraz

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Ferraz de Vasconcelos prendeu, na última sexta-feira (3), um homem em flagrante por descumprimento de medida protetiva de urgência. A ocorrência foi atendida pelas equipes do programa Guardiã Maria da Penha, reforçando o compromisso do município com a proteção das mulheres em situação de violência doméstica.

A ação teve início após uma denúncia recebida pela Central Integrada de Monitoramento Ferrazense (CCOM/CIMF), informando uma situação de ameaça em uma residência. As equipes da GCM foram mobilizadas imediatamente e, ao chegarem ao local, constataram que o suspeito havia desrespeitado a decisão judicial que determinava seu afastamento das vítimas.

Durante o atendimento, os agentes verificaram que o homem havia invadido o imóvel sem autorização e apresentava comportamento agressivo, colocando em risco a segurança da família. Ele foi detido ainda no local e encaminhado à Delegacia de Polícia.

Após a apresentação da ocorrência, a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante pelo crime de descumprimento de medida protetiva, previsto na Lei Maria da Penha. O suspeito permaneceu preso e à disposição da Justiça.

Para o comandante da Guarda Civil Municipal, Cleverson Ramos, a rápida atuação das equipes demonstra a importância do trabalho preventivo desenvolvido pelo programa.

"Cada atendimento representa uma oportunidade de proteger uma vida. A Guardiã Maria da Penha atua de forma preventiva e acompanha mulheres amparadas por medidas protetivas, garantindo que qualquer descumprimento seja tratado com rapidez e rigor. Nosso compromisso é oferecer segurança e acolhimento às vítimas", destacou o comandante.

Além do atendimento às ocorrências, o programa Guardiã Maria da Penha realiza visitas periódicas às mulheres acompanhadas, fiscaliza o cumprimento das medidas protetivas e fortalece a rede municipal de enfrentamento à violência doméstica, contribuindo para prevenir novas agressões e oferecer mais segurança às vítimas.

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Urbana e Defesa Civil, mantém ações permanentes voltadas à proteção das mulheres, ampliando o atendimento especializado e fortalecendo a atuação integrada da Guarda Civil Municipal no combate à violência de gênero.

Mulheres em situação de violência ou qualquer pessoa que presencie esse tipo de ocorrência podem acionar a Guarda Civil Municipal pelos telefones 153, (11) 4679-4334 e (11) 4677-3112. O atendimento funciona 24 horas por dia, com sigilo e resposta imediata das equipes.