Homem é preso em telhado de fábrica em Mogi

O caso foi registrado como tentativa de furto no 2º Distrito Policial de Mogi das Cruzes. - (Foto: Divulgação/Polícia Militar)
Um homem de 40 anos foi preso na madrugada desta segunda-feira (6), na Avenida Francisco Ferreira Lopes, Vila Jundiaí, em Mogi das Cruzes. Ele estava no telhado de uma fábrica quando foi detido pela Polícia Militar.
Segundo o boletim de ocorrência, o suspeito escalou o muro do local e rompeu uma concertina de proteção metálica, com auxílio de uma escada para chegar até o telhado da fábrica.
A Polícia Militar foi acionada e precisou do apoio do Corpo de Bombeiros, que isolou o local e efetuou a prisão do indivíduo, recuperando os materiais que estavam com o suspeito.
O caso foi registrado como tentativa de furto no 2º Distrito Policial de Mogi das Cruzes.