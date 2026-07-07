Homem é preso em telhado de fábrica em Mogi

Um homem de 40 anos foi preso na madrugada desta segunda-feira (6), na Avenida Francisco Ferreira Lopes, Vila Jundiaí, em Mogi das Cruzes. Ele estava no telhado de uma fábrica quando foi detido pela Polícia Militar.

Segundo o boletim de ocorrência, o suspeito escalou o muro do local e rompeu uma concertina de proteção metálica, com auxílio de uma escada para chegar até o telhado da fábrica.

A Polícia Militar foi acionada e precisou do apoio do Corpo de Bombeiros, que isolou o local e efetuou a prisão do indivíduo, recuperando os materiais que estavam com o suspeito.

O caso foi registrado como tentativa de furto no 2º Distrito Policial de Mogi das Cruzes.