Homem é preso por porte ilegal de arma após perseguição e disparos em Mogi

Um homem foi preso por porte ilegal de arma de fogo na noite desta segunda-feira (6), após uma ocorrência envolvendo perseguição, disparos de arma de fogo e lesão corporal entre familiares no bairro Taboão, em Mogi das Cruzes.

Segundo a Polícia Militar, uma mulher e seu filho procuraram uma base da corporação informando que estavam sendo perseguidos por um familiar, que conduzia um veículo e teria efetuado disparos de arma de fogo contra o carro em que eles estavam. Os policiais constataram um impacto de tiro no veículo utilizado pelas vítimas.

Durante o atendimento da ocorrência, os policiais receberam a informação de que o suspeito havia dado entrada na Santa Casa de Mogi das Cruzes com um ferimento no braço provocado por arma branca. No hospital, ele afirmou que a lesão teria sido causada por sua irmã durante a confusão.

Com o apoio da companheira do suspeito, os policiais seguiram até a residência onde os fatos tiveram início. No imóvel, localizaram um revólver calibre 32, duas munições intactas, uma munição deflagrada, um blister com dez munições do mesmo calibre e uma faca com vestígios de sangue. Também foram encontrados vestígios de sangue no interior do veículo utilizado pelo suspeito, e o local passou por perícia.

Na sequência, a irmã do suspeito que também apresentava lesões foi conduzida ao Distrito Policial juntamente com os demais envolvidos para prestar esclarecimentos.

O caso foi registrado como porte ilegal de arma de fogo e lesão corporal. O homem permaneceu preso e o caso seguirá sob investigação da Polícia Civil para esclarecer a dinâmica dos fatos.