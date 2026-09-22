Homem é gravado furtando placa de trânsito em Itaquá

Um homem foi gravado, na manhã desta segunda-feira (21), furtando uma placa de sinalização de trânsito na Estrada São Bento, no bairro Jardim Odete, em Itaquaquecetuba. Em imagens das redes sociais é possível ver o indivíduo balançando a placa e fazendo força para tirá-la do chão.

Depois de um tempo, ele consegue tirar a placa do lugar e sai andando com ela apoiada nos ombros. A sinalização indicava uma lombada na via.

Segundo a Prefeitura de Itaquaquecetuba, não há registros da ocorrência. A Secretaria de Segurança Pública orientou que, em casos como este, a Guarda Civil Municipal (GCM) deve acionada imediatamente pelos telefones 153, (11) 4753-1108, (11) 4753-1421, (11) 4753-1274 ou (11) 4642-4659.

Além disso, a gestão municipal informou que uma nova placa será instalada no local pela Secretaria de Mobilidade Urbana.