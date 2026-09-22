Operação Tráfico Zero apreende 4,5 mil entorpecentes e encontra duas casas-bomba em Itaquá

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Itaquaquecetuba apreendeu 4.591 entorpecentes durante uma série de ações realizadas entre terça-feira (15) e sábado (19) pelo município. Batizada de Operação Tráfico Zero, a ofensiva também levou à localização de duas chamadas “casas-bomba” e duas prisões em flagrante. As ações ocorreram no Josely, Miray, Napoli, Vila Ferreira, Marengo, Vila Gepina e Vila São Judas Tadeu, além de pontos já conhecidos pelas equipes.

Na terça (15), os agentes localizaram uma casa-bomba no Josely com 617 porções de cocaína, 322 de crack, 290 de drogas k e 162 de haxixe, além de anotações do tráfico. No mesmo dia, 164 entorpecentes foram encontrados na estrada Padre Eustáquio e outros 210 na “comunidade Kaplas”. Na quarta (16), mais 48 unidades foram localizadas na mesma estrada.

A ofensiva prosseguiu na quinta (17), quando uma ação conjunta com a Delegacia Central encontrou outra casa-bomba no Miray com 974 porções de crack, 727 de cocaína, 100 de drogas k e 70 de haxixe. Também na quinta, as equipes fizeram apreensões no Miray com 113 entorpecentes, no Napoli com 156 e na Vila Ferreira com 278. Na sexta (18), uma ocorrência no Marengo Baixo terminou com a prisão em flagrante de um suspeito por tráfico. Com ele, os agentes encontraram 208 entorpecentes, sendo 144 de cocaína, 50 de crack, 14 de maconha e R$ 7 em dinheiro.

No sábado (19), foram mais 152 entorpecentes, sendo 80 na Vila Gepina e 72 na Vila São Judas Tadeu. No mesmo dia, outra ocorrência terminou em prisão por furto. Um homem foi localizado em um motel desativado, no Monte Belo, carregando fios de cobre, um aparelho de ar-condicionado e outros objetos que seriam retirados do local e trocados por drogas. Todas as ocorrências foram encaminhadas ao DP Central, onde os casos foram registrados e permanecerão à disposição da investigação.

Segundo o secretário de Segurança Pública, Anderson Caldeira, a atuação das equipes ocorre de forma contínua. “Essas ações mostram o trabalho no enfrentamento ao tráfico e na proteção da população. A integração entre as forças de segurança também tem sido fundamental para localizar pontos utilizados pelo crime e retirar drogas de circulação.”

O prefeito Eduardo Boigues também destacou o caráter permanente das operações. “Nosso trabalho envolve ações de prevenção e combate direto ao crime. Cada apreensão representa drogas que deixam de chegar às ruas e reforça a atuação das nossas equipes.”