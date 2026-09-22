Ônibus deixa poste partido ao meio em Mogi

Um ônibus intermunicipal bateu contra um poste de energia elétrica na manhã desta segunda-feira (21), na avenida Lothar Waldemar Hoehne, trecho da Via Perimetral, em Mogi das Cruzes. Com o impacto, a estrutura ficou partida ao meio.

De acordo com a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), o veículo estava fora de serviço e sem passageiros no momento da colisão. Não houve envolvimento de outros veículos na ocorrência.

A Artesp acionou a Radial Transportes, empresa responsável pela operação do ônibus. Ainda conforme a agência, o veículo está com a inspeção regular e válida até 31 de março de 2027.

Segundo a Prefeitura, a via precisou ser interditada nos dois sentidos devido ao risco para a segurança e agentes municipais foram encaminhados para o local para orientar o trânsito. A rua foi liberada por volta das 14h, ficando apenas a faixa da direita do sentido Braz Cubas-Rodeio interditada.

Por volta das 14h50, o trânsito sentido Braz Cubas-Rodeio foi totalmente interditado para a realização de serviços de manutenção, pela concessionária EDP, de energia elétrica. O trânsito foi desviado pela rua Cabo Diogo Oliver e pela avenida José Benedito Braga.

Já por volta das 17h40, a faixa sentido da esquerda foi liberada ao tráfego. O trânsito foi totalmente liberado durante a madrugada, com o término dos trabalhos das empresas responsáveis pelas fiações.

A EDP informou que o poste foi substituído ainda nesta segunda-feira (21) e o fornecimento de energia na região foi normalizado.