Homem é preso após ameaçar mãe e descumprir decisão judicial em Suzano

Um homem, de 22 anos, foi preso depois de descumprir uma ordem judicial e ir à residência da mãe para ameaçá-la. O fato aconteceu na última quarta-feira, na Rua Abrahão José Tannus, no bairro Cidade Edson, em Suzano. De acordo com a Polícia Militar (PM), o suspeito é dependente químico.

A denúncia sobre as ameaças foi feita por vizinhos da vítima. A princípio, as informações davam conta de que estaria ocorrendo uma briga de família. Quando a polícia chegou, a mãe do suspeito logo mostrou a decisão da Justiça. A medida protetiva é de caráter de urgência, portanto, o homem não poderia se aproximar da vítima.

Ela, ainda, mostrou uma foto em que o filho esta segurando um revólver. No boletim, a mulher diz que o filho passou a ser agressivo, depois de começar a usar entorpecentes. Depois de ser impedido de se aproximar da mãe, o suspeito começou a morar com uma tia. Porém, segundo o boletim, a familiar também está sendo ameaçada.

Ele foi detido em flagrante. O caso foi registrado na Delegacia Central.