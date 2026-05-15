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Jornal Diário de Suzano - 15/05/2026
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Polícia

Homem é preso após tentar incendiar a companheira em Suzano

Ocorrência aconteceu depois de uma discussão entre o casal

15 maio 2026 - 09h16Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
O caso foi registrado como tentativa de feminicídio na Delegacia da Mulher de SuzanoO caso foi registrado como tentativa de feminicídio na Delegacia da Mulher de Suzano - (Foto: Arquivo/DS)

Um homem de 24 anos foi preso, na manhã desta quarta-feira (13), após tentar incendiar a companheira, na Rua do Rubi, em Suzano. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), os policiais apuraram que o autor tinha agredido a mulher, de 28 anos, e tentado atear fogo nela.

De acordo com a Polícia Militar, a ocorrência aconteceu após uma discussão entre o casal. A mulher foi encaminhada para atendimento médico e o homem foi conduzido à unidade policial.

O caso foi registrado como tentativa de feminicídio na Delegacia da Mulher de Suzano.