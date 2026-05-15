Homem é preso após tentar incendiar a companheira em Suzano

Um homem de 24 anos foi preso, na manhã desta quarta-feira (13), após tentar incendiar a companheira, na Rua do Rubi, em Suzano. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), os policiais apuraram que o autor tinha agredido a mulher, de 28 anos, e tentado atear fogo nela.

De acordo com a Polícia Militar, a ocorrência aconteceu após uma discussão entre o casal. A mulher foi encaminhada para atendimento médico e o homem foi conduzido à unidade policial.

O caso foi registrado como tentativa de feminicídio na Delegacia da Mulher de Suzano.