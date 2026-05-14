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Jornal Diário de Suzano - 14/05/2026
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Polícia

Homem fica ferido em acidente de trânsito em Mogi

Vítima foi socorrida pelo Samu e encaminhada para o hospital Luzia de Pinho Melo.

14 maio 2026 - 12h14Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
A vítima foi socorrida pelo Samu e encaminhada para o hospital Luzia de Pinho Melo. A vítima foi socorrida pelo Samu e encaminhada para o hospital Luzia de Pinho Melo.  - (Foto: Reprodução/Google Street View)

Um homem, de 45 anos, ficou ferido após um acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta e um veículo, na tarde desta quarta-feira (13), na rua Doutor Deodato Wertheimer, em Mogi das Cruzes. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), foram requisitados exames ao IML e ao IC.

A Prefeitura de Mogi, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito, informou que o acidente aconteceu por volta das 15h20, próximo ao cruzamento com a Rua Ipiranga. A Polícia Militar bloqueou a faixa da direita da via. A vítima foi socorrida pelo Samu e encaminhada para o hospital Luzia de Pinho Melo. Um segudo ferido também foi encaminhado à mesma unidade.

A ocorrência foi registrada como Lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.