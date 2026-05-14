Mulher é presa com 1,6 kg de drogas em Mogi

Uma mulher foi presa com 1,6 quilos de drogas, nesta quarta-feira (13), em Jundiapeba, distrito de Mogi das Cruzes. Ao todo, foram apreendidos 1,109 kg de maconha, 198 gramas de cocaína e 334 gramas de crack.

Segundo a polícia, os agentes avistaram um grupo de pessoas aglomeradas na calçada enquanto faziam patrulhamento tático em uma via conhecida pelo tráfico de entorpecentes. Próximo aos indivíduos havia uma bolsa contendo diversas porções de drogas já embaladas para venda, além de R$ 26,50 em notas e moedas.

Durante a abordagem, uma das envolvidas confessou aos agentes que estava comercializando os entorpecentes. Um homem abordado no local informou ser usuário e afirmou que estaria comprando drogas da suspeita. Já outra mulher relatou aos policiais que apenas havia transportado a mochila, alegando desconhecer o conteúdo armazenado nela.

Nada de ilícito foi encontrado com os abordados durante a revista pessoal. No entanto, em uma varredura realizada nas proximidades, os policiais localizaram uma sacola contendo outras drogas.

Todos os envolvidos foram encaminhados à Central de Flagrantes para as providências de Polícia Judiciária. Após análise do laudo pericial, foi confirmada a prisão em flagrante da suspeita por tráfico de drogas. Ela permaneceu à disposição da Justiça, enquanto os demais envolvidos foram liberados como testemunhas.