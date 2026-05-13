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Jornal Diário de Suzano - 13/05/2026
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Polícia

Dois homens morrem após descarga elétrica em Mogi

Uma mulher também foi atingida e socorrida pelo Samu

13 maio 2026 - 13h49Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
De acordo com informações passadas por populares, as vítimas estavam tentando realizar uma ligação clandestina de energia elétrica na via pública quando ocorreu o acidenteDe acordo com informações passadas por populares, as vítimas estavam tentando realizar uma ligação clandestina de energia elétrica na via pública quando ocorreu o acidente - (Foto: Divulgação)

Dois homens, de 53 e 47 anos, morreram após sofrerem uma descarga elétrica, na tarde desta terça-feira (13), no bairro Biritiba-Ussu, em Mogi das Cruzes. Segundo a Polícia Militar, quando as equipes chegaram no local, as vítimas já estavam sem vida.

Além deles, uma mulher também foi atingida e socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). De acordo com informações passadas por populares, as vítimas estavam tentando realizar uma ligação clandestina de energia elétrica na via pública quando ocorreu o acidente.

O DS procurou a Prefeitura de Mogi para mais informações, mas não teve retorno até o momento.

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