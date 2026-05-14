Desentendimento familiar termina em agressão em Salesópolis

Um desentendimento entre cunhados terminou em agressão e internação hospitalar nesta quarta-feira (13), no bairro Capela Nova, em Salesópolis. Segundo o relato policial, um dos envolvidos colocou fogo nos pneus traseiros do veículo do cunhado.

Durante a ocorrência, outro familiar percebeu o incêndio e avisou o proprietário do automóvel, que conseguiu apagar as chamas. O suspeito ficava provocado o cunhado, que reagiu utilizando um pedaço de madeira para agredi-lo com diversos golpes na cabeça e em outras partes do corpo.

Após o ocorrido, a própria vítima acionou o 190. Os policiais foram até a residência do homem ferido e o encontraram deitado na cama, com forte sangramento na cabeça. Ele foi socorrido imediatamente à Santa Casa de Salesópolis, onde permaneceu internado após atendimento médico.

O autor das agressões, uma testemunha, o veículo envolvido e o pedaço de madeira utilizado foram encaminhados à Delegacia de Polícia de Salesópolis. Devido a uma queda no sinal da rede, a ocorrência foi posteriormente remanejada para a delegacia de Biritiba Mirim.

As partes foram liberadas após o depoimento, enquanto o pedaço de madeira foi apreendido para investigação.