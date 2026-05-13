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Jornal Diário de Suzano - 13/05/2026
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Polícia

Foragido por homicídio e ocultação de cadáver é preso em Guarulhos

Investigação do Setor de Homicídios de Mogi apontou envolvimento do suspeito em assassinato e esquartejamento de vítima

13 maio 2026 - 15h55Por Laura Barcelos - Da Reportagem Local
Suspeito foi capturado em um esconderijo em GuarulhosSuspeito foi capturado em um esconderijo em Guarulhos - (Foto: Divulgação/SHPP)

Um homem, de 36 anos, procurado por homicídio qualificado e ocultação de cadáver, foi preso nesta quarta-feira (13) pelo Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP) de Mogi das Cruzes no bairro Jardim Fortaleza, em Guarulhos. O crime aconteceu no dia 13 de outubro de 2024. Outro envolvido segue foragido.

Segundo o SHPP, o suspeito estava foragido há mais de um ano, com mandado de prisão temporária e preventiva decretados pela 3ª Vara Criminal de Mogi das Cruzes. As investigações apontaram que ele teria participado do assassinato de um homem de 27 anos, cujo corpo foi esquartejado e jogado na represa de Igaratá, no interior de São Paulo.

Ainda de acordo com a polícia, familiares do investigado registraram um boletim de ocorrência de desaparecimento do suspeito para tentar despistar as investigações.

Após trabalho policial, o investigado foi capturado em um esconderijo em Guarulhos.